Rave party non autorizzato nel Lodigiano | identificati e denunciati gli organizzatori

(Di domenica 27 giugno 2021) Dalla mezzanotte sono arrivati da tutto il Nord Italia in gruppi per partecipare a unnona Maleo, in provincia di Lodi. Oltre 700 ragazzi, infatti, si sono radunati nella località del, all’interno dell’ex cava Geroletta, già al centro di un’operazione anti inquinamento negli anni Novanta che sgominò scarti di fonderia nel sito. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno convinto i presenti ad abbandonare la zona. Sono statialcuni tra i presunti. La loro posizione è al vaglio dell’Autorità giudiziaria per ...

nel Lodigiano, la folle notte dei negazionisti . Oltre 700 persone senza mascherine e senza nessun distanziamento hanno partecipato a una Maleo, paese del lodigiano dove l'Ats ha certificato la presenza di tre casi di in un focolaio covid di 10 contagiati in corso. L a Procura della Repubblica di Lodi ha aperto un fascicolo ...A Maleo, dove l'Ats ha certificato 3 casi di variante Delta. E' terminato ilno mask iniziato nella notte a Maleo (Lodi). Alcuni ragazzi hanno spiegato di essere venuti a conoscenza dai media del focolaio Delta in paese e la notizia, unita all'afa lodigiana sui 33 ...Un migliaio di persone si sono date appuntamento in un'ex cava a Meleo, vicino Codogno, dove nelle ultime ore è stato accertato un nuovo cluster. Nel frattempo maxi focolaio a Maiorca con oltre 700 st ...