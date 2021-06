Rave clandestino a Maleo | ora si temono contagi di variante Delta

(Di domenica 27 giugno 2021) . Questo nei pressi di Codogno, dove tutto ebbe inizio La scelta della località sarà stata assolutamente casuale. Sicuramente organizzare unparty non organizzato a, comune situato tra Lodi e Cremona, soprattutto non distante da una località chiamata Codogno, dove tutto ebbe inizio, non è stato il massimo quanto ad accortezza e sensibilità. Ma tanto è. Ecco allora radunarsi un migliaio di giovani nella serata di ieri. Ti potrebbe interessare>>> Zero casi a Codogno che ormai è Covid-free Oltretutto nella zona dove è stato organizzato ilparty, si erano già avute conferme riguardo alcuni casi di ...

... ma il via vai di persone che camminavano lungo le strade statali e le tante auto hanno destato l'attenzione delle macchine di servizio sul territorio e hanno svelato ila pochi ......cercando di comprendere il significato dell'espressioneparty. Per chi non lo conoscesse, come riporta Treccani, si tratta di un grande raduno di giovani, notturno, per lo piùe di ...Il rave non autorizzato con centinaia di no mask vicino a Codogno. Il sindaco: "In paese due focolai di variante Delta" ...Le persone sono arrivate a gruppi soprattutto dal nord Italia dalla mezzanotte e alcuni partecipanti sono tuttora sul posto. I partecipanti hanno spaccato recinzione e lucchetti e hanno dato il via al ...