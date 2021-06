Ramsey Juventus, ai saluti! Cessione in vista: tre club sull’ex gunners (Di domenica 27 giugno 2021) Ramsey Juventus – Ci saranno senz’altro di volti nuovi destinati a vestire la maglia dei bianconeri. Ma nello stesso tempo ci saranno anche dei calciatori che continueranno altrove la loro carriera. Uno di questi potrebbe essere Aaron Ramsey. Che nei due anni in serie A ha giocato pochissimo, frenato da ripetuti infortuni. Agli Europei ha fatto rivedere buoni numeri, ora che con la sua nazionale è stato eliminato si potrà iniziare a parlare di dove giocherà nella prossima stagione. Ramsey Juventus, addio in vista: la Premier chiama Come spiega Calciomercato.com, la situazione relativamente ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 27 giugno 2021)– Ci saranno senz’altro di volti nuovi destinati a vestire la maglia dei bianconeri. Ma nello stesso tempo ci saranno anche dei calciatori che continueranno altrove la loro carriera. Uno di questi potrebbe essere Aaron. Che nei due anni in serie A ha giocato pochissimo, frenato da ripetuti infortuni. Agli Europei ha fatto rivedere buoni numeri, ora che con la sua nazionale è stato eliminato si potrà iniziare a parlare di dove giocherà nella prossima stagione., addio in: la Premier chiama Come spiega Calciomercato.com, la situazione relativamente ...

Advertising

MarcelloChirico : Il #Milan vorrebbe sostituire #Chalanoglu con #Ramsey: proposto alla #Juventus un prestito con diritto di riscatto.… - GoalItalia : Avversario degli azzurri in #ItaliaGalles, Ramsey si prepara a lasciare la Juventus: decisione presa ?? [… - Emanuel70123144 : RT @CattolicoTeresa: Che ne pensate dell'eventuale scambio #Ramsey ?? #Patey di cui si vocifera? Per me è un grande sì #Juventus - Nellobr : RT @ZZiliani: Chiusi i primi due ottavi di finale, scatta l’ennesima mission impossible in casa #Juventus: trovare un club cui rifilare #Ra… - swain_test : Ragazzi ma davvero fate? Ma poi #Bakker? È come se uno offre Pogba per Ramsey, la stessa cosa non ha senso, ma per… -