Rally Kenya, day-3: Ogier festeggia ancora, out Neuville (Di domenica 27 giugno 2021) Il Rally Safari 2021 continua a regalarci colpi di scena fino all’ultima speciale. Thierry Neuville cede per un problema alle sospensioni e regala una nuova doppietta alle Toyota che nelle ultime tre speciali hanno amministrato il minuto di vantaggio sulla Hyundai di Ott Tanak. Sébastien Ogier vince il sesto atto del FIA World Rally Championship con oltre 20 secondi di gap sul giapponese Takamoto Katsuta. Seconda affermazione consecutiva per il pluricampione transalpino, il quarto del 2021. La giornata è iniziata con un danno alla sospensione del belga Neuville. Il padrone dell’evento dopo le speciali di ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) IlSafari 2021 continua a regalarci colpi di scena fino all’ultima speciale. Thierrycede per un problema alle sospensioni e regala una nuova doppietta alle Toyota che nelle ultime tre speciali hanno amministrato il minuto di vantaggio sulla Hyundai di Ott Tanak. Sébastienvince il sesto atto del FIA WorldChampionship con oltre 20 secondi di gap sul giapponese Takamoto Katsuta. Seconda affermazione consecutiva per il pluricampione transalpino, il quarto del 2021. La giornata è iniziata con un danno alla sospensione del belga. Il padrone dell’evento dopo le speciali di ...

Advertising

thelastcornerit : Safari Rally Kenya: Ogier vince la gara di resistenza e allunga sul mondiale! - - motorboxcom : #WRC Dopo il colpo di scena del ritiro di #Neuville, #Ogier non si lascia sfuggire l'occasione e vince il… - rally_timing : Sebastien Ogier fa lo squalo e vince in Kenya. Katsuta è secondo, Tanak terzo #WRC #SafariRallyKenya #RallyTime - Metalingus_RS : RT @rallyssimo: Ancora una doppietta per Toyota che continua ad approfittare delle problematiche di Hyundai e consolida i primati nella cla… - rallyssimo : Ancora una doppietta per Toyota che continua ad approfittare delle problematiche di Hyundai e consolida i primati n… -