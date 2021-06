Radrizzani non molla: pronta l’offerta al trust (Di domenica 27 giugno 2021) di Marco De Martino SALERNO – Con la formalizzazione del trust denominato “Salernitana 2021”, gli ormai ex co-patron Claudio Lotito e Marco Mezzaroma hanno garantito l’iscrizione del club granata al prossimo campionato di serie A. O almeno così dovrebbe essere, visto che l’ultima parola spetterà alla Figc.?Dopo aver esaminato gli incartamenti spediti a mezzo pec nella tarda serata di venerdì, la Federazione dovrebbe fornire una risposta già domani sera, al più tardi martedì. In teoria non dovrebbero esserci problemi, dal momento che, come richiesto dalla Figc, il trustee indicato è un istituto bancario, i termini improrogabili per la cessione sono di sei ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 27 giugno 2021) di Marco De Martino SALERNO – Con la formalizzazione deldenominato “Salernitana 2021”, gli ormai ex co-patron Claudio Lotito e Marco Mezzaroma hanno garantito l’iscrizione del club granata al prossimo campionato di serie A. O almeno così dovrebbe essere, visto che l’ultima parola spetterà alla Figc.?Dopo aver esaminato gli incartamenti spediti a mezzo pec nella tarda serata di venerdì, la Federazione dovrebbe fornire una risposta già domani sera, al più tardi martedì. In teoria non dovrebbero esserci problemi, dal momento che, come richiesto dalla Figc, ilee indicato è un istituto bancario, i termini improrogabili per la cessione sono di sei ...

