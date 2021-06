Quartararo vince il Gp di Olanda e allunga in vetta | Bagnaia quinto

(Di domenica 27 giugno 2021) AGI - Fabioha vinto il Gran premio didi MotoGp e ha consolidato il primato inal mondiale con 156 punti e 34 di vantaggio di Johann Zarco che ha chiuso al quarto posto. Alle spalle del pilota francese un'altra Yamaha, quella di Maverick Vinales che era partito dalla pole, terzo Joan Mir su Suzuki. Sul circuito di Assen solo un deludente sesto posto per la Ducati e di Francesco, che dopo un'ottima partenza ha duellato confino a metà gara, quando gli è stata inflitta una 'long lap penalty'. Nuova delusione per Rossi Dietro a Zarco, rimasto ai piedi del podio, ...

Al terzo posto Joan Mir su Suzuki, mentre è solo sesto Francesco Bagnaia, che ha lottato per la testa della corsa fino a metà gara conprima di essere colpito da una 'long lap penalty'. .Dopo il buon avvio di Bagnaiaha preso il comando al settimo giro e non lo ha lasciato più. Per la Ducati ufficiale weekend negativo completato dalla caduta di Miller al 15° giro. ...Il Motomondiale 2021 è proseguito oggi, domenica 27 giugno, con il GP d'Olanda, valido come nona prova del calendario. Nel primo pomeriggio italiano si è conclusa la gara della MotoGP: di seguito l'or ...Un super Fabio Quartararo si impone dominando e vincendo il GP d'Olanda ad Assen. Per il francese, che è sempre più leader del mondiale, una gara ricca di soddisfazione: "La gara è stata molto dura, h ...