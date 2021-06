Puglia, infezione da Covid - 19 sono 33 i nuovi casi positivi (Di domenica 27 giugno 2021) Bari - Oggi, domenica 27 giugno, in Puglia, sono stati registrati 3.940 test per l'infezione da Covid - 19 coronavirus e sono stati registrati 33 casi positivi e nessun decesso. Nello specifico le ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 27 giugno 2021) Bari - Oggi, domenica 27 giugno, instati registrati 3.940 test per l'da- 19 coronavirus estati registrati 33e nessun decesso. Nello specifico le ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Puglia, infezione da Covid-19 sono 33 i nuovi casi positivi - Bubu_Inter : Oggi venerdì 25 giugno 2021 in Puglia, sono stati registrati 5.382 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e s… - Bubu_Inter : Oggi giovedì 24 giugno 2021 in Puglia, sono stati registrati 6.292 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e s… - Bubu_Inter : Oggi mercoledì 23 giugno 2021 in Puglia, sono stati registrati 6684 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e… - Bubu_Inter : Oggi lunedì 21 giugno 2021 in Puglia, sono stati registrati 4.356 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e so… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia infezione Puglia, infezione da Covid - 19 sono 33 i nuovi casi positivi Bari - Oggi, domenica 27 giugno, in Puglia, sono stati registrati 3.940 test per l'infezione da Covid - 19 coronavirus e sono stati registrati 33 casi positivi e nessun decesso. Nello specifico le infezioni così ripartire: 2 in ...

Covid, zero decessi. In Puglia meno di 4mila positivi BARI - Zero decessi e meno di 4mila positivi in tutta la Puglia. Il nuovo bollettino regionale sull'epidemia fa ben sperare: nell'ultima giornata, sono stati registrati 3.940 test per l'infezione e 33 casi positivi: 2 in provincia di Bari, 12 in provincia ...

Puglia, infezione da Covid-19 sono 33 i nuovi casi positivi La Gazzetta del Mezzogiorno Covid in Puglia, 33 casi su 3940 tamponi: 6 contagi nel Leccese I numeri emergono sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, che ha effettuato 3.940 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus ...

Covid: in Puglia 33 casi e nessun decesso Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 33 casi su 3.940 test per l'infezione da Covid-19, con un tasso di positività dello 0,8%. (ANSA) ...

Bari - Oggi, domenica 27 giugno, in, sono stati registrati 3.940 test per l'da Covid - 19 coronavirus e sono stati registrati 33 casi positivi e nessun decesso. Nello specifico le infezioni così ripartire: 2 in ...BARI - Zero decessi e meno di 4mila positivi in tutta la. Il nuovo bollettino regionale sull'epidemia fa ben sperare: nell'ultima giornata, sono stati registrati 3.940 test per l'e 33 casi positivi: 2 in provincia di Bari, 12 in provincia ...I numeri emergono sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, che ha effettuato 3.940 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus ...Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 33 casi su 3.940 test per l'infezione da Covid-19, con un tasso di positività dello 0,8%. (ANSA) ...