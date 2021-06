Prospettiva nuovi lockdown: dopo l’estate il ritorno delle chiusure? (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu – Osservando i toni festosi con cui vengono celebrate le riaperture della gran parte delle attività produttive sembrerebbe ormai certo il superamento di ogni limitazione delle nostre libertà. Auspicio che è ovviamente condivisibile e che renderebbe entusiasti se avallato dalla reale possibilità di poter garantire il pieno ritorno ad una vita normale. Già, perché al di là delle positive apparenze e dei prospetti a breve termine la possibilità di nuovi lockdown in autunno è purtroppo presente. Ecco come giustificheranno i nuovi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu – Osservando i toni festosi con cui vengono celebrate le riaperture della gran parteattività produttive sembrerebbe ormai certo il superamento di ogni limitazionenostre libertà. Auspicio che è ovviamente condivisibile e che renderebbe entusiasti se avallato dalla reale possibilità di poter garantire il pienoad una vita normale. Già, perché al di làpositive apparenze e dei prospetti a breve termine la possibilità diin autunno è purtroppo presente. Ecco come giustificheranno i...

