Project Dragon di IO Interactive durerà 10 anni | secondo un’indiscrezione – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di domenica 27 giugno 2021), il titolo che IOsta sviluppando in esclusiva per Microsoft, ha una pianificazione di 10di contenuti,.. Stando araccolta da Jez Corden di Windows Central,, il gioco esclusivo che IOstarebbe sviluppando per Microsoft come esclusiva Xbox / PC, avrebbe una pianificazione dei contenuti di dieci. Tradotto in termini moderni, stiamo parlando di un live service che dovrebbe evolversi nel tempo. Sulla ...

Ultime Notizie dalla rete : Project Dragon

Everyeye Videogiochi

Project Dragon, il titolo che IO Interactive sta sviluppando in esclusiva per Microsoft, ha una pianificazione di 10 anni di contenuti, secondo un'indiscrezione.. Stando a un'indiscrezione raccolta ...Secondo il noto insider e giornalista Jez Corden Project Dragon di IO Interactive potrebbe essere un MMO fantasy medievale.