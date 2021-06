Probabili formazioni Italia-Belgio: quarti di finale Euro 2020 (Di domenica 27 giugno 2021) Le Probabili formazioni di Italia-Belgio, match dei quarti di finale degli Europei 2020. Si gioca venerdì 2 luglio alle 21:00 nella cornice dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Tutto in novanta minuti e forse più con gli azzurri a caccia di un risultato positivo per sognare la semifinale. Sky Sport trasmetterà la partita in diretta ma potrete seguirla anche su Rai 1 e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Rai Play. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) Ledi, match deidideglipei. Si gioca venerdì 2 luglio alle 21:00 nella cornice dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Tutto in novanta minuti e forse più con gli azzurri a caccia di un risultato positivo per sognare la semi. Sky Sport trasmetterà la partita in diretta ma potrete seguirla anche su Rai 1 e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Rai Play. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei ...

Advertising

infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI BELGIO PORTOGALLO/ Quote: De Bruyne VS Bernardo Silva - blab_live : #Euro2020, #BelgioPortogallo #BELPOR #Belgio #Portogallo è già supersfida tra big! Probabili formazioni,… - infoitsport : Europei: oggi Olanda-Repubblica Ceca e Belgio-Portogallo, probabili formazioni e dove vederle in tv - blab_live : #Euro2020, #OlandaRepubblicaCeca #NEDCZE #Olanda #RepubblicaCeca Orange favoriti, ma occhio ai precedenti. Probabi… - aquila7630 : Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match #Brasile-#Ecuador, valevole per la qu… -