Prima sorpresa agli ottavi di Euro 2020: la Repubblica Ceca vince 2-0 e fa fuori l'Olanda! (Di domenica 27 giugno 2021) Prima sorpresa negli ottavi di Euro 2020 e Prima eliminazione eccellente. Alla Puskas Arena di Budabest, la Repubblica Ceca ha battuto 2-0 l'Olanda e si qualifica ai quarti di finale. La svolta della gara è avvenuta al 55' con l'espulsione di De Ligt per fallo di mano. L'arbitro ha Prima ammonito il giocatore della Juve, poi richiamato dal VAR ha estratto il cartellino rosso. Il match si sblocca al 69' su calcio d'angolo. Kalas serve Holes che segna l'1-0. All'80' arriva poi il definitivo raddoppio di una vecchia conoscenza del ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 27 giugno 2021)neglidieliminazione eccellente. Alla Puskas Arena di Budabest, laha battuto 2-0 l'Olanda e si qualifica ai quarti di finale. La svolta della gara è avvenuta al 55' con l'espulsione di De Ligt per fallo di mano. L'arbitro haammonito il giocatore della Juve, poi richiamato dal VAR ha estratto il cartellino rosso. Il match si sblocca al 69' su calcio d'angolo. Kalas serve Holes che segna l'1-0. All'80' arriva poi il definitivo raddoppio di una vecchia conoscenza del ...

