Prima gli dà del cog*** | poi lo manda affan*** in prima pagina | Travaglio fuori controllo | altri insulti a Grillo | Guarda

Ormai per Il Fatto Quotidiano il nemico pubblico numero uno è Beppe Grillo. Clamoroso, ma vero. Marco Travaglio infatti da tre giorni cannoneggia con ferocia contro il comico, "reo" di avergli sabotato il piano che prevedeva Giuseppe Conte leader del M5s. Dopo l'affondo di Grillo, la parabola dell'avvocato-leader pentastellato sembra compromessa. Domani, lunedì 28 giugno, l'ex premier parlerà e farà sapere le sue intenzioni. Nel frattempo fervono i tentativi di mediazione da parte di alcuni big M5s. E così Travaglio scatena il suo quotidiano contro il comico. Da tre giorni i suoi editoriali sono delle bombe contro il ...

