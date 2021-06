Pride 2021, Zan a Milano: «L'Italia deve decidere da che parte stare. Avete idea di che destra abbiamo nel paese?»; Sala: «Tempo scaduto» (Di domenica 27 giugno 2021) In sei città Italiane migliaia in piazza, anche il deputato del Pd Alessandro Zan primo firmatario del ddl che porta il suo nome, i simboli cristiani oggetti di attacchi dissacranti. Meloni: «Che bisogno c'è di mancare di rispetto a milioni di fedeli per sostenere le proprie tesi?» Leggi su 7giorni.info (Di domenica 27 giugno 2021) In sei cittàne migliaia in piazza, anche il deputato del Pd Alessandro Zan primo firmatario del ddl che porta il suo nome, i simboli cristiani oggetti di attacchi dissacranti. Meloni: «Che bisogno c'è di mancare di rispetto a milioni di fedeli per sostenere le proprie tesi?»

