Portogallo sfortunato: 23 tiri contro il Belgio senza segnare (Di domenica 27 giugno 2021) La partita persa dal Portogallo contro il Belgio e che gli è costata l’eliminazione da Euro 2020 è stata sfortunata. Sì, perché CR7 e compagni hanno torato verso la porta ben 23 volte, ma senza trovare la via del gol. Così la sconfitta per 1-0 e Portogallo a casa. 23 – Portugal recorded 23 shots against Belgium, the highest tally for a team in a game in #EURO2020 without scoring. Denied. #POR #BELPOR #EURO2020 pic.twitter.com/cz8101ewO5 — OptaJohan (@OptaJohan) June 27, 2021 Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 giugno 2021) La partita persa dalile che gli è costata l’eliminazione da Euro 2020 è stata sfortunata. Sì, perché CR7 e compagni hanno torato verso la porta ben 23 volte, matrovare la via del gol. Così la sconfitta per 1-0 ea casa. 23 – Portugal recorded 23 shots against Belgium, the highest tally for a team in a game in #EURO2020 without scoring. Denied. #POR #BELPOR #EURO2020 pic.twitter.com/cz8101ewO5 — OptaJohan (@OptaJohan) June 27, 2021 Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

MarNelant : Secondo me ci è andata bene, come #Italia, ad avere il #Belgio nei quarti...hanno segnato su un episodio, a parte L… - MarNelant : Secondo me ci è andata bene, come #Italia, ad avere il #Belgio nei quarti...hanno segnato su un episodio, a parte L… - elenacapodacqua : #BelgioPortogallo Meritava almeno di andare ai supplementari il Portogallo. Ha giocato e creato molto di più. È sta… - brugnolovpl : @stefanol2006 Portogallo sfortunato. Il Belgio non mi ha impressionato. - ZeusMega : Si può dire che il Portogallo è stato anche sfortunato, il Belgio alla fine è battibile. Sicuramente una signora sq… -