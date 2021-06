Portogallo | Santos | “Ho visto giocatori piangere negli spogliatoi Eravamo convinti di andare in finale”

(Di lunedì 28 giugno 2021) Fernando, ct del, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 1-0 contro il Belgio costata l’eliminazione alla sua nazionale: “Siamo delusi e tristi, ho. Hanno dato tutto. Il Belgio ha fatto 6 tiri e segnato un gol, noi 29 con due pali colpiti. Non ho molto altro da dire adesso… Ci abbiamo creduto e provato con tutti noi stessi. Avevamo fiducia,di poter arrivare ine vincere”. Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da ...

Advertising

ColomboSaverio : RT @junews24com: Santos svela: «Non ho parole. Ho giocatori che piangono nello spogliatoio» - - LUCARAIMO1 : RT @notiziedalraimo: #Portogallo, Ct #Santos: 'I miei giocatori stanno piangendo nello spogliatoio, siamo delusi'. Leggi l'articolo: https:… - notiziedalraimo : #Portogallo, Ct #Santos: 'I miei giocatori stanno piangendo nello spogliatoio, siamo delusi'. Leggi l'articolo:… - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPEI - Portogallo, Santos: 'Ci sentiamo delusi e tristi, alcuni dei miei stanno ancora piangendo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPEI - Portogallo, Santos: 'Ci sentiamo delusi e tristi, alcuni dei miei stanno ancora piangendo' -

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo Santos

Fernando, ct del, ha analizzato la sconfitta contro il Belgio e l'eliminazione da Euro 2020: le sue parole Fernandoha parlato ai microfoni di TVI24. Le sue parole. "Ho giocatori che ...Intanto bisogna salutare ildi Cristiano Ronaldo , campione in carica ancora per poco visto che non avrà più la chance di difendere il titolo. La squadra di Fernandoha provato in ...Fernando Santos commenta con amarezza la sconfitta del Portogallo contro il Belgio, chiudendo agli ottavi di finale il percorso di Euro 2020 ..."Ci sentiamo delusi e tristi. Alcuni dei miei giocatori stanno ancora piangendo. Ma non posso rimprovera loro nulla, hanno dato tutto". Così il tecnico del Portogallo, Fernando Santos, dopo la scinfit ...