Pornocrazia | l’hard core tra immaginario e business collettivo

(Di domenica 27 giugno 2021) Per il filosofo Piero Adamo la nostra ormai è una società totalmente «erotizzata». Grazie soprattutto all'esplosione dei social network e della Rete. Che hanno reso il sesso sempre fruibile e gratuito, trasformando in democratico un prodotto prima proibito e di nicchia. E «l'evoluzione» successiva sarà... Pietro Adamo, professione filosofo, sorride con leggerezza: «Ovviamente sono anche un pornofilo». Sono decenni, insomma, che guarda, colleziona e approfondisce materiale pornografico. Prima per passione, poi per farne l'oggetto di alcuni lavori di grande profondità. Adamo è uno dei fondatori dei «porn studies», uno dei primi accademici ad aver avuto il fegato di esporsi, di prendere il ...