Pontinia | in arrivo 24 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica

(Di domenica 27 giugno 2021)avrà 24di. Sta infatti partendo la gara per la realizzazione dell'intervento in via Bachelet per un importo complessivo di due milioni e 680 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pontinia arrivo

LatinaToday

Abbiamo scelto di utilizzare i finanziamenti in aree comein forte espansione demografica con domanda di edilizia pubblica molto forte'. Il progetto prevede una differente tipologia di ...Sempre ilavrebbe già in cassaforte gli accordi con la bulgara Panayotova, quest'anno a ...allestire un roster di assoluta affidabilità a partire dalla guida tecnica dove è previsto l'...Parte la gara per la realizzazione di 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica in via Bachelet a Pontinia. L'importo dell'intervento è di due milioni ...SICUREZZAUlteriori carabinieri, poliziotti e finanzieri in arrivo in provincia di Latina, accelerata sul commissariato ad Aprilia, più telecamere a San Felice Circeo e Formia, attenzione alla movida..