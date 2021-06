Advertising

MediasetTgcom24 : Pneumologo Gemelli: 'Troppi anziani ancora vulnerabili, vanno cercati porta a porta' #Coronavirusitalia… - calzasergio : RT @francofontana43: “Troppi anziani ancora vulnerabili. Per convincerli vanno cercati porta a porta” Il parere di Luca Richeldi, pneumolog… - StefaniaFalone : RT @francofontana43: “Troppi anziani ancora vulnerabili. Per convincerli vanno cercati porta a porta” Il parere di Luca Richeldi, pneumolog… - francofontana43 : “Troppi anziani ancora vulnerabili. Per convincerli vanno cercati porta a porta” Il parere di Luca Richeldi, pneumo… -

Ultime Notizie dalla rete : Pneumologo Gemelli

Adnkronos

Lo ha detto Luca Richeldi,del Policlinicoe membro del Cts, aggiungendo: 'Ci vuole una campagna di sensibilizzazione rivolta a questa fascia di età. Oppure andiamoli a cercare ...27 giu 08:34: "Troppi anziani ancora vulnerabili, vanno cercati porta a porta" 'Troppe persone oltre i 60 anni non colgono l'appuntamento con i centri di somministrazione e restano ...Da lunedì cade l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto, se non vi sono assembramenti. "Per ora la situazione permette di toglierle. Abbiamo solo 11 casi per centomila abitanti in sette giorni ..."Troppe persone oltre i 60 anni non colgono l'appuntamento con i centri di somministrazione e restano vulnerabili al virus. Tra 70 e 80 anni la letalità è del 10%, quindi il rischio non si è estinto".