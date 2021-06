Plastino esalta Di Lorenzo | Ha una forza straordinaria | il suo sorriso è il simbolo dell' Italia

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 27 giugno 2021) Il giornalista Micheleha commentato ai microfoni di Sky Sport la partita del terzino del Napoli ea Nazionale Giovanni Dicontro l'Austria. Ecco quanto evidenziato: "Che grande corsa! Diha superato tutti gli avversari davanti a se con una tale potenza e anche con allegria. Infatti quando finisce l'azione, senza riuscire a segnare, torna indietro sorridente con unafisicae la voglia ancora di fare, che per me è ildel gruppo di questa". "Per cui quel momento di Di ...