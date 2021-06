Pierangelo Clerici: “Ci saranno altre Maiorca, anche in Italia" (Di domenica 27 giugno 2021) “Maiorca non sarà l’unico caso, ne usciranno altri, anche in Italia”. L’esperienza insegna a Pierangelo Clerici - presidente dell’Associazione microbiologi clinici e membro del comitato tecnico scientifico della Lombardia - che quanto successo è destinato a ripetersi più volte nel corso di questa estate. Nell’isola delle Baleari, oltre 700 studenti spagnoli sono risultati positivi al covid, dopo una vacanza diventata un focolaio. Secondo quanto riferito dalle autorità, gli studenti hanno partecipato a diversi eventi, tra cui un concerto reggaeton a Palma di Maiorca e ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 giugno 2021) “non sarà l’unico caso, ne usciranno altri,in”. L’esperienza insegna a- presidente dell’Associazione microbiologi clinici e membro del comitato tecnico scientifico della Lombardia - che quanto successo è destinato a ripetersi più volte nel corso di questa estate. Nell’isola delle Baleari, oltre 700 studenti spagnoli sono risultati positivi al covid, dopo una vacanza diventata un focolaio. Secondo quanto riferito dalle autorità, gli studenti hanno partecipato a diversi eventi, tra cui un concerto reggaeton a Palma die ...

