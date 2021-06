Piccioni viaggiatori | tempesta geomagnetica durante il volo | uno choc | 5mila esemplari mai visto prima

(Di domenica 27 giugno 2021) Uno strano e doloroso caso, quello di 9milache erano partiti da Peterborough, nel Cambridgeshire, per un viaggio verso nord-est che sarebbe dovuto durare circa tre ore. Il punto è che di quei 9milane mancano all'appello circa. Il gruppo di volatili faceva parte di un evento organizzato in tutta la Gran Bretagna che ha coinvolto 250mila uccelli, fatti decollare da 50 posti differenti. Migliaia, come detti, risultano dispersi. Disperato Richard Sayersi, un allevatore, che si sfoga su Facebook: "Uno dei peggiori giorni nella nostra storia". Ildi andata e ritorno ...

usano il campo magnetico terrestre per navigare, come un Gps, ma possono essere disorientati se c'è una tempesta geomagnetica. Ian Evans, CEO della Royal Pigeon Racing ...