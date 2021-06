Pessina l’”elettrico” dà la scossa all’Italia | sempre più Atalanta con il bis di Maehle

Leggi su bergamonews

(Di domenica 27 giugno 2021) Ci sarà un motivo, se qualcuno ha definitogiocatore elettrico. E ce ne siamo resi conto nella partita della sofferenza, che altrimenti non si sarebbe forse mai risolta, senza il suo ingresso. Suo e di Chiesa. Ecco l’importanza di avere i cambi giusti, come ci ha insegnato l’di Gasperini e le tante partite sbloccate dalla Dea grazie a Muriel, a Miranchuk, qualche volta anche con Ilicic. È fondamentale, avere una panchina su cui contare e per un allenatore girarsi e sapere che, anche nel momento di sconforto, ci possono pensare loro a svoltare. Così ha fatto Mancini. Prima dentro Locatelli e, poi Chiesa. Non erano ...