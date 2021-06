Perde il controllo della moto e si schianta | 32enne lotta tra la vita e la morte

Advertising

manduriaoggi : #Cronaca - #Colto da malore, perde il controllo dell'autocisterna e finisce fuori strada: morto sul colpo - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Perde il controllo della Panda e si schianta contro un albero: Manuel muore a 42 anni - Gazzettino : Perde il controllo della Panda e si schianta contro un albero: Manuel muore a 42 anni - infoitinterno : Perde il controllo dell'auto e si schianta: una famiglia distrutta. Tra le vittime anche una bimba di 7 anni - LiberaTvTicino : Perde il controllo della moto, sbanda per alcune decine di metri e cade: è grave -

Ultime Notizie dalla rete : Perde controllo

Gravissimo incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Lauco nella frazione di Chiassis, lungo la strada regionale 355. Una motocicletta modello Honda, a bordo della quale viaggiavano un 32enne ...Ancora sangue nelle strade sarde. La notte scorsa, un 36enne, per cause in fase di accertamento, ha persodell'auto finendo fuori strada sulla provinciale 56, nel territorio comunale di Arzachena. L'uomo è stato sbalzato fuori all'abitacolo. Nulla da fare per il giovane, inutili i tentativi di ...Drammatico incidente stradale, una famiglia moldava, che da tempo abitava a Guastalladurante, ha perso la vita in un terribile schianto in autostrada. Si è salvato solo il figlio di 10 anni, sotto cho ...MORTEGLIANO - Ha perso il controllo della sua Fiat Panda ed è finito contro un albero. Ancora una vittima della strada in Friuli Venezia Giulia nella tarda serata di ieri sabato ...