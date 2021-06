Perché Grillo vuole tenersi gli Esteri (Di domenica 27 giugno 2021) Emerge un’indiscrezione significativa sullo strappo fra l’ex premier Giuseppe Conte e Beppe Grillo che sta trascinando il Movimento cinque stelle verso una crisi profonda e probabilmente irreversibile. L’addio di Conte sembra essere infatti più vicino dopo i dissidi sulla bozza del nuovo statuto. In queste ore, spiega l’Agi, continua sottotraccia il lavoro di chi cerca InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 27 giugno 2021) Emerge un’indiscrezione significativa sullo strappo fra l’ex premier Giuseppe Conte e Beppeche sta trascinando il Movimento cinque stelle verso una crisi profonda e probabilmente irreversibile. L’addio di Conte sembra essere infatti più vicino dopo i dissidi sulla bozza del nuovo statuto. In queste ore, spiega l’Agi, continua sottotraccia il lavoro di chi cerca InsideOver.

