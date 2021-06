Per l’Italia è meglio il Belgio o il Portogallo? Ecco quattro motivi per preferire CR7 (Di domenica 27 giugno 2021) I futuri avversari azzurri sono entrambi forti, ma ci sono buone ragioni per preferire la squadra di Fernando Santos: il fisico, il portiere, i cambi e pure il bomber, perché Lukaku incide più di CR7. Solo nel c.t. il Portogallo è meglio (e più pericoloso) del Belgio Leggi su corriere (Di domenica 27 giugno 2021) I futuri avversari azzurri sono entrambi forti, ma ci sono buone ragioni perla squadra di Fernando Santos: il fisico, il portiere, i cambi e pure il bomber, perché Lukaku incide più di CR7. Solo nel c.t. il(e più pericoloso) del

Advertising

SeaWatchItaly : ?? #Moonbird ha avvistato l’imbarcazione in zona SAR maltese, a 36 miglia nautiche da Lampedusa. È alla deriva e le… - Eurosport_IT : ???????? • SIAMO AI QUARTIIII ???? Servono i tempi supplementari per risolvere una partita complicatissima: Chiesa e Pes… - FBiasin : Migliore in campo per l'#Italia fin qua: il #Var. #ItaAus #Euro2020 - malatadivuoto : RT @llyfrausandrain: spero che l'Italia vada avanti solo per vederla battere la Francia e tirare fuori tutto il patriottismo che non sapevo… - ArenaRosario : Francamente spero passi il Portogallo.. Perché come ho sempre pensato il Belgio lo reputo la seconda forza dopo la… -

Ultime Notizie dalla rete : Per l’Italia Bergoglio, il Ddl Zan e una profezia troppo grande per l'Italia AGI AGI - Agenzia Italia