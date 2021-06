Partite Iva danneggiate dal Covid, l’Inps rinvia in extremis il versamento dei contributi in attesa del decreto attuativo sull’esonero (Di domenica 27 giugno 2021) Venerdì scorso, dopo che Ilfattoquotidiano.it ha dato notizia del ritardo nel varo del decreto attuativo sull’esonero dai contributi per gli autonomi danneggiati dal Covid, l’Inps ha rinviato “fino a nuova comunicazione” la scadenza per il pagamento, che era fissata per il 30 giugno. Il messaggio 2418 dell’istituto ricorda che la legge di Bilancio per il 2021 ha disposto l’esonero parziale per le Partite Iva che nel 2019 abbiano avuto un reddito sotto i 50mila euro e a causa della pandemia abbiano visto calare i ricavi di almeno il 33%. E aggiunge che “la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Venerdì scorso, dopo che Ilfattoquotidiano.it ha dato notizia del ritardo nel varo deldaiper gli autonomi danneggiati dalhato “fino a nuova comunicazione” la scadenza per il pagamento, che era fissata per il 30 giugno. Il messaggio 2418 dell’istituto ricorda che la legge di Bilancio per il 2021 ha disposto l’esonero parziale per leIva che nel 2019 abbiano avuto un reddito sotto i 50mila euro e a causa della pandemia abbiano visto calare i ricavi di almeno il 33%. E aggiunge che “la ...

Advertising

LegaSalvini : ++ ASKANEWS: 'AUTONOMI E PARTITE IVA: SALVINI UNICO AD AVER MANTENUTO IMPEGNI PER SETTORE' ++ - matteosalvinimi : Fine del coprifuoco in tutta Italia. Speranza firma lo stop alle mascherine all’aperto dal 28 giugno. Il Ddl Zan sa… - fattoquotidiano : Partite Iva danneggiate dal Covid, l’esonero dai contributi è solo sulla carta: manca il decreto. Mentre l’aumento… - fattoquotidiano : Partite Iva danneggiate dal Covid, l’Inps rinvia in extremis il versamento dei contributi in attesa del decreto att… - EnricoFurlan3 : @Franco32656300 @AntifaDavide @AdriMCMLXI @La_manina__ No. Non c'è controllo. Fu #Renzie a demolire la struttura d… -

Ultime Notizie dalla rete : Partite Iva Partite IVA: in arrivo i contributi del Dl Sostegni bis! La tensione è finalmente finita. Tensione dovuta al fatto che i contributi a fondo perduto automatici previsti dal Dl Sostegni bis di fine maggio per le partite IVA non fossero ancora stati erogati. Si sa che non sapere snerva e stressa e dunque le partite Iva hanno vissuto una certa attesa piena di ansia. Soprattutto perché i pagamenti erano previsti ...

Stop a superbollo e alle microtasse: cosa cambia con la nuova riforma fiscale Tuttavia rimangono ancora molti nodi, tra cui il regime forfettario e la flat tax per le partite iva e, come già detto, il futuro dell' Irpef . Tag: Dichiarazioni e adempimenti Tasse e contributi

Sostegni bis automatici per 1,8 mln di partite Iva. Ecco come e quando arrivano i pagamenti Gazzetta del Sud Dalla tassa sui funghi al tributo di discarica: Draghi pronto a sforbiciare la raffica di micro balzelli I partiti hanno trovato l'accordo nella commissione bicamerale sul Fisco, ora la palla è nelle mani del governo. Obiettivo: ridurre e cancellare ...

"Vi dico quanto durerà il governo Draghi" A tu per tu con Alessandro Morelli, vice ministro delle Infrastrutture con la passione per l'Inter e per Milano. Al Giornale.it spiega come il governo Draghi vuole costruire l'Italia del futuro ...

La tensione è finalmente finita. Tensione dovuta al fatto che i contributi a fondo perduto automatici previsti dal Dl Sostegni bis di fine maggio per lenon fossero ancora stati erogati. Si sa che non sapere snerva e stressa e dunque lehanno vissuto una certa attesa piena di ansia. Soprattutto perché i pagamenti erano previsti ...Tuttavia rimangono ancora molti nodi, tra cui il regime forfettario e la flat tax per lee, come già detto, il futuro dell' Irpef . Tag: Dichiarazioni e adempimenti Tasse e contributiI partiti hanno trovato l'accordo nella commissione bicamerale sul Fisco, ora la palla è nelle mani del governo. Obiettivo: ridurre e cancellare ...A tu per tu con Alessandro Morelli, vice ministro delle Infrastrutture con la passione per l'Inter e per Milano. Al Giornale.it spiega come il governo Draghi vuole costruire l'Italia del futuro ...