Parte il “tour della vendetta” di Donald Trump: “Ci riprenderemo l’America” (Di domenica 27 giugno 2021) “Vi sono mancato?”. Comincia così da Wellington, in Ohio, il “tour della vendetta” di Donald Trump contro i Repubblicani che l’hanno sfidato all’indomani delle elezioni del 2020 e i Democratici che lo hanno sconfitto. Saldamente alla guida del movimento Make America Great Again, nel suo discorso di sabato 26 giugno 2021, l’ex presidente degli Stati Uniti ha prima attaccato alcune frange del proprio Partito e poi l’attuale amministrazione americana e Joe Biden, ma ha anche promesso: “Vinceremo nel 2022 e nel 2024”, senza precisare se correrà di nuovo in prima persona per la Casa Bianca. “Renderemo ... Leggi su tpi (Di domenica 27 giugno 2021) “Vi sono mancato?”. Comincia così da Wellington, in Ohio, il “” dicontro i Repubblicani che l’hanno sfidato all’indomani delle elezioni del 2020 e i Democratici che lo hanno sconfitto. Saldamente alla guida del movimento Make America Great Again, nel suo discorso di sabato 26 giugno 2021, l’ex presidente degli Stati Uniti ha prima attaccato alcune frange del proprio Partito e poi l’attuale amministrazione americana e Joe Biden, ma ha anche promesso: “Vinceremo nel 2022 e nel 2024”, senza precisare se correrà di nuovo in prima persona per la Casa Bianca. “Renderemo ...

