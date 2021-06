Parma, è fatta per Benedyczak. L’indizio social del presidente Krause (Di domenica 27 giugno 2021) Il Parma ha ormai chiuso per Adrian Benedyczak, attaccante classe 2000 del Pogon Szczecin, club con il quale la scorsa stagione ha chiuso con 3 gol in 25 presenze. Ad annunciarlo, tramite un indizio su twitter, il presidente Krause, che ha twittato una bandiera polacca, una mano che firma e i cuori giallo e rosso. #ForzaParma — Kyle J. Krause (@Kyle J Krause) June 27, 2021 Foto: Logo Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 giugno 2021) Ilha ormai chiuso per Adrian, attaccante classe 2000 del Pogon Szczecin, club con il quale la scorsa stagione ha chiuso con 3 gol in 25 presenze. Ad annunciarlo, tramite un indizio su twitter, il, che ha twittato una bandiera polacca, una mano che firma e i cuori giallo e rosso. #Forza— Kyle J.(@Kyle J) June 27, 2021 Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

tcm24com : Parma, è fatta per Cyprien al Nantes #Parma #Cyprien #Nantes - CesareCe : Hazard è il Cassano del Belgio, la Finlandia si è fatta prestare la maglia dal Parma.#EURO2020 - BomberiniL : PROCURATORE CREAZZO PROCURA AL TRIBUNALE FIRENZE DOPO LA DENUNCIA DI CREDIT AGRICOLE SPA VIA DELL'UNIVERSITA'1 PARM… - parma_bourbon : @OAgretti @agorarai @riotta @Rinaldi_euro E si , dal paesiello che è tanto bello di strana ne ha fatta...io ho un DNA diverso per fortuna... - cicciodevilla : RT @RosannaVaroli: @Marco_dreams Io sono una melomane fatta e finita (Parma... si sa...), e non li ho mai amati: oggi mi tocca constatare c… -