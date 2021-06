“Parla in inglese meglio di Kane” (e di Renzi): Chiesa sugli scudi anche fuori dal campo – VIDEO (Di domenica 27 giugno 2021) Nato a Genova nel 1997, l’eroe di ieri sera Federico Chiesa è considerabile fiorentino, d’adozione. Per lui i primi calcio nella Settignanese, squadra del quartiere fiorentino di Coverciano, e dai 10 anni ai 23 una lunga militanza nella Fiorentina – interrotta con quella che per i tifosi della principale compagine toscana è a tutti gli effetti il “sommo tradimento” (il passaggio alla Juventus). Di Firenze è stato dapprima presidente della Provincia (tra il 2004 e il 2009) e poi sindaco (tra il 2009 e il 2014) Matteo Renzi, poi Segretario del Partito Democratico e oggi leader di Italia Viva. Citiamo assieme Chiesa e ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 27 giugno 2021) Nato a Genova nel 1997, l’eroe di ieri sera Federicoè considerabile fiorentino, d’adozione. Per lui i primi calcio nella Settignanese, squadra del quartiere fiorentino di Coverciano, e dai 10 anni ai 23 una lunga militanza nella Fiorentina – interrotta con quella che per i tifosi della principale compagine toscana è a tutti gli effetti il “sommo tradimento” (il passaggio alla Juventus). Di Firenze è stato dapprima presidente della Provincia (tra il 2004 e il 2009) e poi sindaco (tra il 2009 e il 2014) Matteo, poi Segretario del Partito Democratico e oggi leader di Italia Viva. Citiamo assiemee ...

