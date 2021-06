Papa Francesco: “Finiamola di giudicare gli altri, l’amore sana la vita” (Di domenica 27 giugno 2021) CITTA’ DEL VATICANO – “La malattia più grande della vita qual è? Il cancro? La pandemia? No. La malattia più grande della vita è la mancanza di amore”. Lo ha detto all’Angelus Papa Francesco. “Quante volte – ha quindi invitato a riflettere – ci buttiamo in rimedi sbagliati per saziare la nostra mancanza di amore? Pensiamo che a renderci felici siano il successo e i soldi, ma l’amore non si compra. Ci rifugiamo nel virtuale, ma l’amore è concreto. Non ci accettiamo così come siamo e ci nascondiamo dietro i trucchi dell’esteriorità, ma l’amore non è ... Leggi su lopinionista (Di domenica 27 giugno 2021) CITTA’ DEL VATICANO – “La malattia più grande dellaqual è? Il cancro? La pandemia? No. La malattia più grande dellaè la mancanza di amore”. Lo ha detto all’Angelus. “Quante volte – ha quindi into a riflettere – ci buttiamo in rimedi sbagliati per saziare la nostra mancanza di amore? Pensiamo che a renderci felici siano il successo e i soldi, manon si compra. Ci rifugiamo nel virtuale, maè concreto. Non ci accettiamo così come siamo e ci nascondiamo dietro i trucchi dell’esteriorità, manon è ...

