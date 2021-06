Paolo Bonolis sui social commenta con sarcasmo il ruolo della moglie come opinionista al GF Vip e lei gli risponde al veleno “Tu, a mie spese …” (Di domenica 27 giugno 2021) Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono una gran bella coppia a dispetto delle voci che ciclicamente si rincorrono sui titoli di giornali di gossip che li vorrebbero ora in crisi, ora a vivere ognuno la propria vita. In realtà la loro è una coppia molto solida che ha dovuto attraversare la tempesta di una figlia disabile, che ha comportato tanto dolore soprattutto nei primi mesi di vita della bambina. Sonia Bruganelli non ha mai nascosto di aver vissuto mesi terribili di non accettazione, di rifiuto della maternità e lei stessa ha parlato di “aver abdicato” al ruolo di mamma e di aver delegato tutto a ... Leggi su baritalianews (Di domenica 27 giugno 2021)e Sonia Bruganelli sono una gran bella coppia a dispetto delle voci che ciclicamente si rincorrono sui titoli di giornali di gossip che li vorrebbero ora in crisi, ora a vivere ognuno la propria vita. In realtà la loro è una coppia molto solida che ha dovuto attraversare la tempesta di una figlia disabile, che ha comportato tanto dolore soprattutto nei primi mesi di vitabambina. Sonia Bruganelli non ha mai nascosto di aver vissuto mesi terribili di non accettazione, di rifiutomaternità e lei stessa ha parlato di “aver abdicato” aldi mamma e di aver delegato tutto a ...

