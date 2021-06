Pallanuoto, World League 2021: oggi la sfida alla Grecia per il Settebello, vale il primato nel girone (Di domenica 27 giugno 2021) Si inizia a far sul serio in quel di Tiblisi. Dopo la prima sgambata di ieri, che è servita a prendere sicuramente confidenza con la piscina e con la manifestazione, torna in acqua in Georgia per le Super Final di World League di Pallanuoto maschile l’Italia. oggi alle ore 16.15 gli azzurri se la vedranno con una delle rivali per il titolo, la Grecia, in un match sicuramente decisivo per la leadership del girone A. La banda guidata da Sandro Campagna ieri, con una performance altalenante a livello di continuità, si è sbarazzata per 17-11 sul Kazakistan, avversario sulla ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Si inizia a far sul serio in quel di Tiblisi. Dopo la prima sgambata di ieri, che è servita a prendere sicuramente confidenza con la piscina e con la manifestazione, torna in acqua in Georgia per le Super Final didimaschile l’Italia.alle ore 16.15 gli azzurri se la vedranno con una delle rivali per il titolo, la, in un match sicuramente decisivo per la leadership delA. La banda guidata da Sandro Campagna ieri, con una performance altalenante a livello di continuità, si è sbarazzata per 17-11 sul Kazakistan, avversario sulla ...

