Palermo | Saraniti verso l’addio | possibile ritorno alla Vibonese con D’Agostino

Advertising

ILOVEPACALCIO : Gazzetta dello Sport: '#Saraniti può dire addio al #Palermo' ?? Un club di #SerieC punta ad ingaggiarlo - tifosipalermoit : il Palermo ha già comunicato ad alcuni big della passata stagione che non rientrano nel progetto della futura squad… - ILOVEPACALCIO : Gds: '#Palermo. #Crivello e #Saraniti in lista di partenza. Dubbi anche su #Accardi: il suo contratto scade nel 202… - zazoomblog : Palermo Crivello e Saraniti in lista di partenza: le ultime. Accardi e il rinnovo… - #Palermo #Crivello #Saraniti… - Mediagol : Palermo, Crivello e Saraniti in lista di partenza: le ultime. Accardi e il rinnovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Saraniti

Mentre per i primi due la permanenza è quasi certa, pere Kanoute ilriflette anche su eventuali cessioni o addii.MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Si avvicina la data del ritiro dele il club vuole consegnare a Filippi un organico completo per l'inizio del pre campionato. ...,...Palermo - Rauti già via, Lucca ai saluti: al Palermo ora mancano i gol. Serie C, in attacco i conti non tornano.I due «baby» hanno segnato ...Si avvicina la data del ritiro del Palermo e il club vuole consegnare a Filippi un organico completo per l’inizio del pre campionato. Per questo, come riporta Benedetto Giardina sul Giornale di Sicili ...