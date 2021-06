Pakistan, il premier Imran Khan shock sugli stupri: “Vestiti succinti? Gli uomini non sono robot” (Di domenica 27 giugno 2021) “Se una donna indossa Vestiti succinti, questo avrà un impatto sugli uomini, a meno che non siano robot”. È quanto affermato dal primo ministro del Pakistan, Imran Khan, in un’intervista che ha fatto scalpore in patria e all’estero. “Voglio dire, è buon senso”, ha proseguito il premier Pakistano nel corso dell’intervista concessa al giornalista australiano Jonathan Swan per la serie di documentari Axios della HBO. Alla domanda dell’intervistatore se il modo in cui le donne si vestono abbia a che fare con la violenza ... Leggi su tpi (Di domenica 27 giugno 2021) “Se una donna indossa, questo avrà un impatto, a meno che non siano”. È quanto affermato dal primo ministro del, in un’intervista che ha fatto scalpore in patria e all’estero. “Voglio dire, è buon senso”, ha proseguito ilo nel corso dell’intervista concessa al giornalista australiano Jonathan Swan per la serie di documentari Axios della HBO. Alla domanda dell’intervistatore se il modo in cui le donne si vestono abbia a che fare con la violenza ...

