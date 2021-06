Pagelle Insigne, Chiariello: “Come al solito solo a Napoli lo giudicano insufficiente” (Di domenica 27 giugno 2021) Umberto Chiariello pubblica le Pagelle di Lorenzo Insigne di Italia-Austria dei maggiori quotidiani e siti sportivi. L’attaccante del Napoli nella sfida degli ottavi agli Europei forse non ha brillato in termini di vivacità in zona gol, ma sicuramente è stato autore di una partita generosissima e di grande sacrificio. Mancini continuava a chiedergli sacrificio difensivo, cosa che Insigne non ha fatto mai mancare con paio di chiusure degne di un terzino. Trovare un attaccante che si sacrifica così tanto per il gruppo non è semplice ecco perché molti allenatori puntano sempre su Insigne. ... Leggi su napolipiu (Di domenica 27 giugno 2021) Umbertopubblica ledi Lorenzodi Italia-Austria dei maggiori quotidiani e siti sportivi. L’attaccante delnella sfida degli ottavi agli Europei forse non ha brillato in termini di vivacità in zona gol, ma sicuramente è stato autore di una partita generosissima e di grande sacrificio. Mancini continuava a chiedergli sacrificio difensivo, cosa chenon ha fatto mai mancare con paio di chiusure degne di un terzino. Trovare un attaccante che si sacrifica così tanto per il gruppo non è semplice ecco perché molti allenatori puntano sempre su. ...

Advertising

MatteoMascia13 : Le mie pagelle di #ItaliaAustria Donnarumma 6,5 Di Lorenzo 5,5 Bonucci 5,5 Acerbi 5,5 Spinazzola 7,5 Barella 6,5 (… - Indo39646107 : RT @officialmaz: Le mie (opinabili) pagelle. #ItaliaAustria Donnarumma 7 Di Lorenzo 6 Bonucci 6 Acerbi 6 Spinazzola 7 Verratti 5,5 Jorginh… - cn1926it : #Insigne, i quotidiani: conserva gli spunti di classe per i supplementari - MRZ1977 : RT @HardRockAndNew1: @RaiSport Pagelle troppo generose. Di Lorenzo 6.5, Verratti 5, Insigne 5, Immobile 5,5 - MatteoStaSereNO : @RaiSport @realvarriale Diretur, c'è un errore che getta un'ombra inquietante: Insigne era in campo? Sembra di no... -