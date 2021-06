OSS si spaccia per Maresciallo dei Carabinieri. Fermato e denunciato. (Di domenica 27 giugno 2021) Un Operatore Socio Sanitario di 42 anni si spacciava per Maresciallo dei Carabinieri. Fermato e denunciato per usurpazione di titoli e di onori. I Carabinieri di Filettino hanno denunciato un Operatore Socio Sanitario 42enne di origini napoletane per “false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altrui” e “usurpazione di titoli o di onori”. E’ quanto riferiscono i colleghi ExtraTV. L’uomo, un 42enne di origini napoletane ma residente ai Castelli Romani, aveva acquistato una casa nel centro storico di Filettino. Ogni volta che si recava presso ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021) Un Operatore Socio Sanitario di 42 anni siva perdeiper usurpazione di titoli e di onori. Idi Filettino hannoun Operatore Socio Sanitario 42enne di origini napoletane per “false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altrui” e “usurpazione di titoli o di onori”. E’ quanto riferiscono i colleghi ExtraTV. L’uomo, un 42enne di origini napoletane ma residente ai Castelli Romani, aveva acquistato una casa nel centro storico di Filettino. Ogni volta che si recava presso ...

I Carabinieri di Filettino hanno denunciato un 42enne di origini napoletane per "false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altrui" e "usurpazione di titoli o di onori".