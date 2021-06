Osimhen vuole spaccare il mondo | la Gazzetta | Mancata Champions delusione profonda

(Di domenica 27 giugno 2021) Victorha voglia diilnella prossima stagione. Dopo quella appena trascorsa, tribolata da problemi fisici e di ambientamento, ma terminata con un finale in crescita, le aspettative sono altre. Su di lui, ladello Sport scrive: "Ladiè stata, l’avrebbe giocata volentieri laLeague. In compenso, giocherà la Coppa d’Africa a gennaio. Un impegno che lo porterà lontano dal Napoli almeno per un mese. Un’assenza che potrebbe pesare parecchio sulle ambizioni del club".

Advertising

TOSADORIDANIELA : RT @Napoli_Report: La #PremierLeague potrebbe tentare #Osimhen: c’è un interessamento del #Tottenham, preoccupato di dover sostituire #Kane… - LuigiLiccardo6 : RT @Napoli_Report: La #PremierLeague potrebbe tentare #Osimhen: c’è un interessamento del #Tottenham, preoccupato di dover sostituire #Kane… - Napoli_Report : La #PremierLeague potrebbe tentare #Osimhen: c’è un interessamento del #Tottenham, preoccupato di dover sostituire… - infoitsport : Calciomercato Napoli – Osimhen via dopo una stagione? Ecco chi lo vuole - MondoNapoli : Osimhen vuole rifarsi: pronto a capovolgere le delusioni del primo anno - -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen vuole

Ecco quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno : ', però, costato 50 milioni di flusso di ... Victoressere brillante sin dal raduno del 12 luglio, potrà lavorare nel doppio ritiro. Ci ......a casa a titolo definitivo a prezzi convenienti.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUInel mirino del Tottenham, ADL pensa ad una clausola altissima Napoli, Maksimovic...C'è soltanto il Napoli nella testa di Victor Osimhen quest'estate. Il centravanti nigeriano si sta già allenando in patria, carico a pallettoni ...Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, c'è soltanto il Napoli nella testa di Victor Osimhen quest'estate. Il centravanti nigeriano si sta già allenando in patria, in vista del raduno del 12 lugl ...