Orfano politico a vita Filippo Facci sotterra Marco Travaglio | tutti i suoi fallimenti e le menzogne su Conte

(Di domenica 27 giugno 2021) Le battaglie perse sono le più divertenti, ma ormairischia di morire dal ridere (e noi pure, a leggerlo) perché siamo, ormai, al masochismo esibito, alla candidatura di, a un elogio del peggio e del nulla che ha qualcosa di scientifico. Cioè:, ora, ha mollato pure Grillo. Il direttore del Fatto, da 25 anni, cerca di intercettare il peggio del qualunquismo forcaiolo per traghettarlo verso personaggi che poi si vanno a schiantare con fragori da rompere il timpano: ma lui resta sordo nel porsi ogni domanda. Non è tanto la persona di ...

Il Sussidiario.net

