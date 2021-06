“Operata alla testa, gravi complicazioni”. Le sue condizioni (Di domenica 27 giugno 2021) Un dramma per la principessa Charlene di Monaco, che sarà costretta a non festeggiare con il marito Alberto l'anniversario di matrimonio. Il punto è che si trova in Sudafrica, dove è stata Operata per la seconda volta alla testa. Non è possibile sapere quando potrà rientrare a Montecarlo perché è in riabilitazione. Un calvario. Già il mese scorso infatti aveva subito un primo intervento che ha reso necessario, ora, ricorrere nuovamente a una seconda operazione a causa di alcune complicazioni. Lo scorso mese l'ex campionessa di nuoto è stata Operata a causa di un'infezione otorinolaringoiatrica, ... Leggi su howtodofor (Di domenica 27 giugno 2021) Un dramma per la principessa Charlene di Monaco, che sarà costretta a non festeggiare con il marito Alberto l'anniversario di matrimonio. Il punto è che si trova in Sudafrica, dove è stataper la seconda volta. Non è possibile sapere quando potrà rientrare a Montecarlo perché è in riabilitazione. Un calvario. Già il mese scorso infatti aveva subito un primo intervento che ha reso necessario, ora, ricorrere nuovamente a una seconda operazione a causa di alcune. Lo scorso mese l'ex campionessa di nuoto è stataa causa di un'infezione otorinolaringoiatrica, ...

