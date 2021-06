Operaio folgorato da una scarica elettrica | salvato da un massaggio cardiaco di un poliziotto

(Di domenica 27 giugno 2021) Alle prime ore di questa notte, un equipaggio delle Volanti si è portato con estrema urgenza in via Garibaldi dove era stato segnalato unferito da un’esplosione. Sul posto i poliziotti, dopo aver allontanato la folla che si era avvicinata alla zona del cantiere, hanno prestato soccorso all’uomo, riverso esamine sulla strada, con evidenti ustioni su gran parte del corpo. Il lungo e continuopraticato da uno degli agenti ha permesso di tenere in vita la vittima dell’incidente fino all’arrivo, anch’esso tempestivo, dei sanitari del 118, nel frattempo allertati dalla Sala Operativa 113. Il malcapitato, ...

Advertising

RaiNews : L'uomo, 31 anni, è stato investito da una scossa elettrica da 20mila volt durante i lavori in uno scavo per il ripr… - NoiNotizie : #Taranto, operaio 31enne dipendente di un'azienda con sede nel #Lazio folgorato da scossa a ventimila volt durante… - elenaricci1491 : Il ragazzo è grave - TarantiniTime : Il ragazzo è grave - infoitinterno : Incidente sul la lavoro a Taranto, grave un operaio folgorato da scossa elettrica -

Ultime Notizie dalla rete : Operaio folgorato

L'è poi stato ricoverato in ospedale ed è in gravissime condizioni. Sono in corso le indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.Vittima dell' incidente undi trent'anni che stava lavorando in uno scavo per il ripristino di un cavo di alta tensione. La violenza della scarica hail malcapitato e lo ha stordito.Incidente sul lavoro a Taranto, grave operaio folgorato da scossa elettrica. Dipendente di una ditta di Genzano di Roma ...L'uomo, 31 anni, è stato investito da una scossa elettrica da 20mila volt durante i lavori in uno scavo per il ripristino di un cavo ad alta tensione ...