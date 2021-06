Opera di Santa Croce, Cristina Acidini è la presidente (Di domenica 27 giugno 2021) Si è insediato il nuovo consiglio, Benedetti vicepresidente. "La priorità è superare la crisi da pandemia in Santa Croce, caposaldo religioso, civile e culturale per Firenze e l'Italia" Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 27 giugno 2021) Si è insediato il nuovo consiglio, Benedetti vice. "La priorità è superare la crisi da pandemia in, caposaldo religioso, civile e culturale per Firenze e l'Italia"

Advertising

GarneWrex : RT @Lanf040264: Il bacio tra le guardie svizzere: l'opera della #streetartist #Laika nel giorno del #Pride2021 In via della stazione di Sa… - calvi1956 : RT @Lanf040264: Il bacio tra le guardie svizzere: l'opera della #streetartist #Laika nel giorno del #Pride2021 In via della stazione di Sa… - RaffaellaCapel3 : RT @Lanf040264: Il bacio tra le guardie svizzere: l'opera della #streetartist #Laika nel giorno del #Pride2021 In via della stazione di Sa… - DarkRain4 : RT @Lanf040264: Il bacio tra le guardie svizzere: l'opera della #streetartist #Laika nel giorno del #Pride2021 In via della stazione di Sa… - libellula58 : RT @Lanf040264: Il bacio tra le guardie svizzere: l'opera della #streetartist #Laika nel giorno del #Pride2021 In via della stazione di Sa… -