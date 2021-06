Omofobia | Delmastro Fdi | ‘Trizzino ayatollah della cristianità’

Leggi su ildenaro

(Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Il deputato Trizzino, transfuga del M5S, si atteggia adcristianità e lancia una laica scomunica a Giorgia Meloni, rea di aver stigmatizzato il disgustoso Cristo Lgbt. Meloni ha, con equilibrio e pacatezza, difeso il sentimento di cristianità, offeso e vilipeso dalla manifestazione Lgbt chiedendosi perché l’affermazione di presunti diritti debba passare per la denigrazione di Cristo. Trizzino, in pieno delirio di onnipotenza teologica, spiega perché Giorgia Meloni non sarebbe cristiana per via delle sue politiche sulla immigrazione”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea ...