Olimpiadi di Tokyo 2021, altro forfait pesante nel tennis: Serena Williams non parteciperà ai Giochi! (Di domenica 27 giugno 2021) Foto di Dave Hunt / EPA / Ansa Serena Williams annuncia il suo forfait dalle Olimpiadi di Tokyo 2021: la rinuncia della tennista americana arriva dopo quella di Rafael Nadal “Non sono comunque nella lista olimpica per quanto ne so, e se dovessi esserci comunque non andrò“, firmato Serena Williams. Le Olimpiadi di Tokyo 2021 perdono un’altra grande protagonista del tennis. Dopo il forfait di Rafael Nadal, anche la talentuosa tennista ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021) Foto di Dave Hunt / EPA / Ansaannuncia il suodalledi: la rinuncia dellata americana arriva dopo quella di Rafael Nadal “Non sono comunque nella lista olimpica per quanto ne so, e se dovessi esserci comunque non andrò“, firmato. Lediperdono un’altra grande protagonista del. Dopo ildi Rafael Nadal, anche la talentuosata ...

Eurosport_IT : VANESSA FERRARI VOLA A TOKYO ???????? La azzurra centra la sua quarta partecipazione ai Giochi olimpici, è record ass… - Coninews : Incastonata nel mezzo della baia di Tokyo, l’Ariake Arena sarà la “casa” dei pallavolisti nelle due settimane di ga… - OrnellaVanoni : Ciao @mafaldina88 , sono Ornella Vanoni, pensa di poter aiutare Ondina a partecipare alle prossime olimpiadi di Tok… - FidalMilano : RT @atleticaitalia: #atletica DARIYAAAAAA ?????? ???? 14,47 nel triplo per Dariya Derkach, standard per le Olimpiadi di Tokyo!!! A #Rovereto… - fabrileoni : RT @atleticaitalia: #atletica DARIYAAAAAA ?????? ???? 14,47 nel triplo per Dariya Derkach, standard per le Olimpiadi di Tokyo!!! A #Rovereto… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo Federica Pellegrini, prove generali al Settecolli di Roma: "Pronta per Tokyo" Roma, 27 giugno 2021 " A meno di un mese dalla Olimpiadi di Tokyo, Federica Pellegrini fa le prove generali a Roma al consueto appuntamento dei Settecolli , lo storico trofeo di nuoto che si disputa nella Capitale. La nuotatrice azzurra si è ...

DIRETTA SETTECOLLI 2021/ Video streaming Rai: bene l'Italia nell'ultima giornata Matteo Restivo vince in 1'5659 i 200 dorso uomini e centra la qualificazione alle Olimpiadi. ...prestazione di Restivo nei 200 metri dorso che vuole dire qualificazione ai giochi Olimpici di Tokyo ...

Tokyo, allarme virus prima delle Olimpiadi. Anche l'imperatore ora ha paura la Repubblica Ciclismo, Gianni Moscon: “Vincere il Gp Lugano per me è un ottimo segnale in vista delle Olimpiadi” Gianni Moscon si è imposto in maniera splendida al Gp di Lugano. Un grande risultato per l'azzurro che è apparso in ottima condizione fisica. Il suo nome è stato inserito tra i convocabili per le Olim ...

Federica Pellegrini, prove generali al Settecolli di Roma: "Pronta per Tokyo" La "Divina" si è classifica quinta nei 50 stile libero: “Ai Giochi servirà tanta cattiveria” ha dichiarato. Simona Quadarella e Margherita Panziera trionfano invece nei 400 stile e nei 200 dorso ...

