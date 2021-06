Olanda, Wijnaldum: «Pensiamo ai gol regalati, ma dopo l’espulsione…» (Di domenica 27 giugno 2021) Wijnaldum motiva l’eliminazione agli ottavi di Euro 2020: ecco le parole del centrocampista, capitano dell’Olanda Georgino Wijnaldum, capitano dell’Olanda, ha parlato ai microfoni di NOS TV. Le sue dichiarazioni dopo l’eliminazione contro la Repubblica Ceca ad Euro 2020. «I gol che abbiamo regalato, le occasioni che non abbiamo sfruttato: tutto questo ci sta passando per la testa. dopo il cartellino rosso abbiamo avuto difficoltà a metterli sotto pressione. Non siamo riusciti a creare spazi. Abbiamo creato qualche occasione nel primo tempo, ma non abbastanza». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021)motiva l’eliminazione agli ottavi di Euro 2020: ecco le parole del centrocampista, capitano dell’Georgino, capitano dell’, ha parlato ai microfoni di NOS TV. Le sue dichiarazionil’eliminazione contro la Repubblica Ceca ad Euro 2020. «I gol che abbiamo regalato, le occasioni che non abbiamo sfruttato: tutto questo ci sta passando per la testa.il cartellino rosso abbiamo avuto difficoltà a metterli sotto pressione. Non siamo riusciti a creare spazi. Abbiamo creato qualche occasione nel primo tempo, ma non abbastanza». L'articolo proviene da ...

