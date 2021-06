Olanda-Repubblica Ceca, Schick: “Possiamo battere la Danimarca” (Di domenica 27 giugno 2021) “Con la Danimarca Possiamo giocarcela, se abbiamo battuto l’Olanda, perché non Possiamo battere anche loro?“. Parola di Patrick Schick dopo la vittoria della sua Repubblica Ceca sull’Olanda. La Nazionale Ceca si qualifica a sorpresa nei quarti di Euro2020. “E’ incredibile, nessuno si aspettava che potessimo arrivare così lontano, c’è tanta soddisfazione – commenta a Sky Sport l’ex attaccante di Samp e Roma, oggi al quarto centro nel torneo – Il mio momento? La fortuna e’ dalla mia parte ma c’è anche tanto lavoro, non è ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) “Con lagiocarcela, se abbiamo battuto l’, perché nonanche loro?“. Parola di Patrickdopo la vittoria della suasull’. La Nazionalesi qualifica a sorpresa nei quarti di Euro2020. “E’ incredibile, nessuno si aspettava che potessimo arrivare così lontano, c’è tanta soddisfazione – commenta a Sky Sport l’ex attaccante di Samp e Roma, oggi al quarto centro nel torneo – Il mio momento? La fortuna e’ dalla mia parte ma c’è anche tanto lavoro, non è ...

