Olanda-Repubblica Ceca, le formazioni ufficiali (Di domenica 27 giugno 2021) Il terzo ottavo di finale di Euro 2020 vede in campo alle 18.00 la gara tra Olanda e Repubblica Ceca. La vincente sfiderà ai quarti la Danimarca. Queste le formazioni ufficiali: Olanda (3-5-2): Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Blind; Dumfries, De Roon, Wijnaldum, F. De Jong, Van Aanholt; Malen, Depay. Ct: Frank De Boer Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek; Holes, Soucek; Masopust, Barak, Sevcik; Schick. Ct: Jaroslav Silhavy Foto: Logo Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 giugno 2021) Il terzo ottavo di finale di Euro 2020 vede in campo alle 18.00 la gara tra. La vincente sfiderà ai quarti la Danimarca. Queste le(3-5-2): Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Blind; Dumfries, De Roon, Wijnaldum, F. De Jong, Van Aanholt; Malen, Depay. Ct: Frank De Boer(4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek; Holes, Soucek; Masopust, Barak, Sevcik; Schick. Ct: Jaroslav Silhavy Foto: Logo Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

acmilan : Attack and defence, the hunter @KJ_Huntelaar and the colossus Stam ahead of #NED ?? #CZE ?? Attacco e difesa, il cac… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Olanda-Repubblica Ceca, le formazioni ufficiali: De Vrij-De Ligt in difesa, Darida non recupera - LALAZIOMIA : Euro2020 | UEFA vieta bandiera arcobaleno a Budapest prima di Olanda-Repubblica Ceca - giucruciani : Il mio pronostico su Olanda Repubblica Ceca è 3-1 marcatori G. Wijnaldum,P. Schick #TwittEuro20 #G.Wijnaldum #P.Sch… - GoalItalia : Depay e Malen guidano l'attacco 'Orange' ???? La Repubblica Ceca risponde con Schick e Barak alle sue spalle ???? Le… -