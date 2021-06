Olanda-Repubblica Ceca 0-2, Wijnaldum: “Dopo l’espulsione si è complicato tutto” (Di domenica 27 giugno 2021) Il centrocampista dell’Olanda, Georginio Wijnaldum, al termine dell’ottavo di finale di Euro 2020 perso 2-0 contro la Repubblica Ceca, ha commentato a ‘Nos Tv’ l’eliminazione degli Orange: “I gol sbagliati, le occasioni non sfruttate: tutto questo ci è rimasto nella testa. E Dopo l’espulsione è stato difficile per noi metterli sotto pressione, si è complicato tutto. Tutta la partita è stata dura, non siamo riusciti a trovare delle contromisure al loro pressing, non riuscivamo a creare spazi. Abbiamo avuto qualche occasione nel primo tempo ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) Il centrocampista dell’, Georginio, al termine dell’ottavo di finale di Euro 2020 perso 2-0 contro la, ha commentato a ‘Nos Tv’ l’eliminazione degli Orange: “I gol sbagliati, le occasioni non sfruttate:questo ci è rimasto nella testa. Eè stato difficile per noi metterli sotto pressione, si è. Tutta la partita è stata dura, non siamo riusciti a trovare delle contromisure al loro pressing, non riuscivamo a creare spazi. Abbiamo avuto qualche occasione nel primo tempo ...

