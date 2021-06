Olanda-Repubblica Ceca 0-2: Holes e Schick portano i cechi ai quarti (Di domenica 27 giugno 2021) L’Olanda cede il pass per i quarti alla Repubblica Ceca in una gara giocata a viso aperto da entrambe e segnata dal rosso per De Ligt La terza squadra qualificata ai quarti di finale di Euro2020 dopo Danimarca e Italia è la Repubblica Ceca. La squadra di Silhavy batte quella di De Boer in un match giocato a testa alta da entrambe le compagini e segnato dall’espulsione di De Ligt. Il difensore della Juve ha fatto molto bene nei primi 45 minuti ma si è preso un cartellino rosso ingenuo, avendo colpito con la mano il pallone nel tentativo di allontanarlo dopo essere ... Leggi su zon (Di domenica 27 giugno 2021) L’cede il pass per iallain una gara giocata a viso aperto da entrambe e segnata dal rosso per De Ligt La terza squadra qualificata aidi finale di Euro2020 dopo Danimarca e Italia è la. La squadra di Silhavy batte quella di De Boer in un match giocato a testa alta da entrambe le compagini e segnato dall’espulsione di De Ligt. Il difensore della Juve ha fatto molto bene nei primi 45 minuti ma si è preso un cartellino rosso ingenuo, avendo colpito con la mano il pallone nel tentativo di allontanarlo dopo essere ...

