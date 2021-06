Olanda - Repubblica Ceca 0 - 2. Gli Orange in dieci crollano, Schick e Holes portano i cechi ai quarti (Di domenica 27 giugno 2021) Risultato inaspettato alla Puskas Arena di Budapest , dove nel terzo ottavo di finale di la rovescia l' di De Boer . Un 2 a 0 anche abbastanza meritato, nonostante un primo tempo forte da parte degli ... Leggi su leggo (Di domenica 27 giugno 2021) Risultato inaspettato alla Puskas Arena di Budapest , dove nel terzo ottavo di finale di la rovescia l' di De Boer . Un 2 a 0 anche abbastanza meritato, nonostante un primo tempo forte da parte degli ...

Advertising

acmilan : Attack and defence, the hunter @KJ_Huntelaar and the colossus Stam ahead of #NED ?? #CZE ?? Attacco e difesa, il cac… - Eurosport_IT : ???????? • CADE L'OLANDA, AVANTI LA REPUBBLICA CECA ??? In inferiorità numerica dal 55esimo per l'espulsione di De Ligt… - SkySport : ???? Marea arancione a Budapest ?? La carica dei tifosi olandesi in trasferta ?? Oggi la sfida alla Repubblica Ceca Uf… - VinceMartucci : RT @RobertoRenga: Olanda già sulle gambe, con un portiere scarso e De Ligt espulso. E se ne va. De Boer butta un tesoro tecnico. La Repubbl… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Euro 2020, la prima vera sorpresa dell’Europeo: Olanda eliminata dalla… -