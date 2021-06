Olanda-Repubblica Ceca 0-2, De Boer: “Partita dominata, ma gli episodi sono stati decisivi” (Di domenica 27 giugno 2021) Il commissario tecnico dell’Olanda, Frank De Boer, dopo la sconfitta contro la Repubblica Ceca negli ottavi di finale di Euro 2020, ha commentato l’eliminazione della sua Nazionale: “Erano avversari difficili, ma pensavo che fossimo migliori fino al cartellino rosso. Abbiamo dominato la Partita. Dumfries ha sfiorato la rete un paio di volte nel primo tempo, così come van Aanholt. Ma partite come queste ruotano intorno a uno o due momenti. Ne abbiamo avuto uno con Malen, e pochi secondi dopo siamo rimasti in 10. E la cosa peggiore che puoi fare contro una squadra come questa è restare con uno in meno. Hanno ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) Il commissario tecnico dell’, Frank De, dopo la sconfitta contro lanegli ottavi di finale di Euro 2020, ha commentato l’eliminazione della sua Nazionale: “Erano avversari difficili, ma pensavo che fossimo migliori fino al cartellino rosso. Abbiamo dominato la. Dumfries ha sfiorato la rete un paio di volte nel primo tempo, così come van Aanholt. Ma partite come queste ruotano intorno a uno o due momenti. Ne abbiamo avuto uno con Malen, e pochi secondi dopo siamo rimasti in 10. E la cosa peggiore che puoi fare contro una squadra come questa è restare con uno in meno. Hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Olanda Repubblica Schick: "Forse sono un po' fortunato. Vincere Euro 2020? Perché no..." Patrick Schick celebra il passaggio ai quarti di finale dopo la vittoria contro l'Olanda: ecco le dichiarazioni dell'attaccante Patrick Schick commenta la vittoria contro l'Olanda ad Euro 2020 e il passaggio ai quarti di finale. "Incredibile, nessuno se lo aspettava che arrivassimo così lontano. C'è tanta soddisfazione. Forse ho un po' di fortuna ma c'è ...

Euro 2020, il primo quarto è Repubblica Ceca - Danimarca Commenta per primo Primo quarto di finale deciso dopo la vittoria della Repubblica Ceca contro l'Olanda: grazie a questo successo i cechi hanno staccato il pass per i quarti di finale di Euro 2020 e l'avversaria sarà la Danimarca che ieri ha battuto il Galles per 4 - 0. L'...

Europei, diretta Olanda-Repubblica Ceca 0-2: Holes e Schick portano i cechi ai quarti la Repubblica Ascoli Calcio, la Repubblica Ceca dell'ex Jankto supera 2-0 l'Olanda e vola ai quarti dell'Europeo Ascoli Calcio, la Repubblica Ceca dell'ex Jankto supera 2-0 l'Olanda e vola ai quarti dell'Europeo - picenotime.it - IT ...

De Ligt: “Mi sento male, abbiamo perso per colpa mia. Non avrei dovuto…” L’Olanda perde agli ottavi di Euro 2020 contro la Repubblica Ceca e tra i protagonisti della disfatta Oranje c’è Matthijs de Ligt, espulso al 55' per un fallo di mano al li ...

